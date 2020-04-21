Osmaniye'de imamdan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Miraç Camisi İmamı Recep Çeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayırseverlerin de desteğiyle içerisinde Türk bayrağı, balon ve çeşitli süslerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı.

Çocukların bayramını evlerinden kutlamaları için Vefa Sosyal Destek Grubuyla üyeleriyle kapı kapı gezerek hazırladığı paketleri dağıtan Çeri, ziyaret ettiği ailelere "evde kalın" mesajı da verdi.

"HERKES EVDE KALSIN"

Recep Çeri, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin de desteğiyle hazırladıkları hediyeleri çocuklara ulaştırdıklarını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çocuklara bayrak, çikolata, balon gibi çeşitli hediyeler verdik. İnşallah bu günleri atlatır, daha güzel günlere kavuşuruz diye ümit ediyoruz. Herkes evde kalsın, sağlıcakla kalsın." diye konuştu.