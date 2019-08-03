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Osmaniye'de insan yüzlü örümcek bulundu

Mürüvet Akkız, evlerinin bahçesinde çiçek sularken insan yüzlü sarı bir örümcek bulunca şaşkınlığını gizleyemedi.

İHA | 03.08.2019 - 11:00..
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13 yaşındaki Mürüvet Akkız, çiçekleri sularken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Bir yaprağın üstünde, sarı renkli gövdesi insan yüzünü anımsatan bir örümcek gördü.

KUTUNUN İÇİNE KOYARAK DEDESİNE VE ANNESİNE GÖSTERDİ

Gördüğü örümceği bir kutunun içerisine koyarak korumaya alan küçük kız, bunu dedesine ve annesine gösterdi. Daha önce bu tarz bir örümceğe rastlamayan küçük kız, örümceği internette aramaya başladı.

Osmaniye'de insan yüzlü örümcek bulundu

YENGEÇ ÖRÜMCEĞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Akkız, örümceğin, Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

İnsan yüzlü örümceğe gözü gibi bakıyor VİDEO

İNSAN YÜZÜNÜ ANDIRIYOR

Bulduğu yengeç örümceğinin Türkiye'de çok nadir görüldüğünü öğrendiğini belirten Mürüvet Akkız, "Bahçeye çıkmıştım. Çiçeklerimi suluyordum. Bir yaprağın üzerinde sarı renkli bu örümceği gördüm. Önce rengi dikkatimi çekti, daha sonra ise insan yüzünü andıran görüntüsü dikkatimi çekti. Bir kutuya koydum dedeme ve anneme gösterdim.” dedi.

Osmaniye'de insan yüzlü örümcek bulundu

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Daha önce hiç böyle bir örümcek görmediğini belirten küçük kızın dedesi Osman Akkız ise “İlk defa böyle bir örümcek görüyorum. Rengi sarı, şöyle bir bakarsan gövdesi insan yüzüne benziyor. Ben ilk defa görüyorum.” şeklinde konuştu. Bulduğu insan yüzlü örümceğe gözü gibi bakan küçük kız, örümceği doğal ortamına bırakacağını söyledi.

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