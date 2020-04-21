Osmanie'de, kadın kılığına giren hırsız yakalandı

Osmaniye'de merkeze bağlı Raufbey Mahallesi ve Selimiye Mahallesi’ndeki iki evden fotoğraf makinesi, 2 adet cep telefonu, tablet ve bir miktar para çalındığı ihbarları üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

KADIN KILIĞINA GİREN HIRSIZ YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kamufle olmak için kadın kıyafetleri giydiğini belirledi.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yaptığını itiraf eden S.D.Ç., adliyeye sevk edildi.