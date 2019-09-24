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Osmaniye'de kilosu 5 bin liraya kabak çekirdeği

Bir manav tezgahında sergilenen 47 kiloluk devasa bal kabağının çekirdeği, tanesi 5 liradan kilogramı ise 5 bin liradan satılıyor.

İHA | 24.09.2019 - 10:46..
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Andırın Caddesi üzerinde manav dükkanı işleten Bilal Küçükkavruk, tezgahında sergilediği 47 kilogram ağırlığındaki bal kabağını ayrı, çekirdeğini ise ayrı satıyor.

TANESİ 5 LİRA, KİLOSU 5 BİN LİRA

Bal kabağının kendisini çekirdeğini çıkarıp almak koşuluyla bir müşterisine 140 TL karşılığında satan manav, kabağın çekirdeğini de tanesi 5 TL'den satışa sunuyor. Ortalama bir kabak çekirdeğinin 1 gram ağırlığında geldiğini belirten Küçükkavruk, çekirdeğin kilogram fiyatının ise 5 bin TL olduğunu söyledi.

Osmaniye'de kilosu 5 bin liraya kabak çekirdeği

ÇEKİRDEKLER BAL KABAĞINA DÖNÜŞECEK

5 TL'den satın alınan kabak çekirdeği ise ekilip bakımı yapıldıktan sonra tekrar, devasa ağırlıktaki birer bal kabağına dönüşecek.

Osmaniye'de kilosu 5 bin liraya kabak çekirdeği

"PAHALI DEĞİL"

Kabağın çekirdeğinin tanesinin 5 lira, kilosunun ise 5 bin lira olduğunu belirten esnaf Bilal Küçükkavruk, "Bu gördüğünüz bal kabağı. Bundan tatlı yapılır, reçel yapılır. Çekirdeğinin tanesi 5 lira ve çok değerli. Ben bunu özellikle gittim, bir köyden aldım. Kabağımız 47 kilo ağırlığında geliyor. Bu kabak doğal kabak. Yetiştirmesinde herhangi bir katkı yok, ilaç yok, hormon yok. Pahalı değil." şeklinde konuştu.

Osmaniye'de kilosu 5 bin liraya kabak çekirdeği

Osmaniye'de kilosu 5 bin liraya kabak çekirdeği

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