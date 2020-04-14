Osmaniye'de komşuların civciv kavgası

Osmaniye’nin Kendirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde komşu olan ailenin çocuklarından biri ismi öğrenilemeyen yan komşusunun civcivine tekme ile vurdu.

İki çocuk arasında civciv yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgaya ailenin diğer fertleri de katılınca büyüyen olayda taşlar ve sopalarda kullanıldı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin zaman zaman havaya ateş açarak bastırmaya çalıştığı olayda ilk belirlemelere göre taş ve sopalarla aldıkları darbelerle 2 kişi yaralandı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.