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Osmaniye'de korona tedavisi gören adam taburcu edildi

Sağlık durumunun iyiye gitmesi sonucu hastaneden taburcu edilen adam, komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

DHA |
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Osmaniye'de korona tedavisi gören adam taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından salgına yönelik tedbirler alınırken, tedavi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

KORONAYI YENDİ

Osmaniye'nin ​Kadirli ilçesine bağlı Cemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Sevmez, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı.

Koronavirüs teşhisi konan Sevmez, tedavisinin iyi gitmesi sonucu sağlığına kavuşarak evine gönderildi.

Osmaniye'de korona tedavisi gören adam taburcu edildi

KONVOY YAPILDI, ALKIŞLARLA KARŞILANDI

İbrahim Sevmez, arkadaşlarının araçlarıyla yaptığı konvoy eşliğinde ambulansla Kadirli ilçesindeki evine götürüldü.

Evine gelen Sevmez, komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Osmaniye'de korona tedavisi gören adam taburcu edildi

Osmaniye'de korona tedavisi gören adam taburcu edildi

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