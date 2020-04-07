Osmaniye'de korona tedavisi gören adam taburcu edildi

1 Prens Harry ile Meghan Markle'dan hayır kurumu kararı Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra ABD'ye taşınan çift, yeni hayatlarında birtakım kuruluşları faaliyete geçirecek.

2 Özge Ulusoy'un yeni hedefleri Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Özge Ulusoy, yeni kararlar aldı.

3 IMF, Çin'deki toparlanmayı cesaret verici buldu IMF yetkilileri, koronavirüs salgınının ilk görüldüğü ülke olan Çin'de ekonomik toparlanmanın "sınırlı da olsa cesaret verici" olduğunu belirterek, küresel ekonomi ile ilgili görüş bildirdi.

4 Diyarbakır'da baba, çöken evde 2 kızını kaybetti Çöken evde kızlarını kaybeden baba, "Kızıma söz vermiştim, 'Seni okutup polis yapacağım.' demiştim, olmadı" dedi.

5 Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması Adana'da polisin yaptığı operasyonda bir evin bahçesindeki serada 210 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar bağımlısı olduğunu koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için kenevir ektiğini söyledi.

6 Çin'e korona yüzünden tazminat davaları başlıyor Dünya üzerinde ekonomileri vuran koronadan Çin'in sorumlu olduğu ve zararın tazmin edilmesi istendi.