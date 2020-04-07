Osmaniye'de korona tedavisi gören adam taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından salgına yönelik tedbirler alınırken, tedavi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.
KORONAYI YENDİ
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Sevmez, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı.
Koronavirüs teşhisi konan Sevmez, tedavisinin iyi gitmesi sonucu sağlığına kavuşarak evine gönderildi.
KONVOY YAPILDI, ALKIŞLARLA KARŞILANDI
İbrahim Sevmez, arkadaşlarının araçlarıyla yaptığı konvoy eşliğinde ambulansla Kadirli ilçesindeki evine götürüldü.
Evine gelen Sevmez, komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.