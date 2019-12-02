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Osmaniye'de koyunları çalıp aralarında bölüştüler

Bir evin önündeki koyunu çaldıktan sonra keserek etini paylaşan 2 kişi yakalandı.

İHA | 02.12.2019 - 14:27..
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Osmaniye Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan S.Y.,  evinin önüne bağladığı koyununun çalındığını anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KAMERA KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİLER

Görüntülerde gözcülük yapan ve koyunu çalan kişilerin A.D. ve M.K. olduğu belirlendi.

Osmaniye'de koyunları çalıp aralarında bölüştüler VİDEO

2 ZANLI YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Koyunu kesilerek ayrı ayrı poşetlenmiş halde bulan polisler, kesilen hayvanın etlerini sahibine teslim etti.
Çaldıkları koyunu kesip paylaştılar -1

Çaldıkları koyunu kesip paylaştılar -2

Çaldıkları koyunu kesip paylaştılar -3

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