Osmaniye Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan S.Y., evinin önüne bağladığı koyununun çalındığını anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KAMERA KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİLER

Görüntülerde gözcülük yapan ve koyunu çalan kişilerin A.D. ve M.K. olduğu belirlendi.

Osmaniye'de koyunları çalıp aralarında bölüştüler VİDEO



2 ZANLI YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Koyunu kesilerek ayrı ayrı poşetlenmiş halde bulan polisler, kesilen hayvanın etlerini sahibine teslim etti.









