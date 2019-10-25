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Osmaniye'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de motosikletiyle tıra çarpan genç hayatını kaybetti.

İHA | 25.10.2019 - 21:15..
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını yaşamını yitirdi.

AĞIR YARALANDI

Kaza Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyreden Ensar Kıvanç’ın (23) kullandığı motosiklet, kavşakta 06 BT 0194 plakalı tırla çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Kıvanç ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan genç, hayati tehlike kaydıyla Osmaniye merkezde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ensar Kıvanç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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