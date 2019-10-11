Osmaniye'de oyuncaklarla dolu olan otobüs

Osmaniye'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fatih Çokan, son 1 yıldır hem kendisi hem de çevresindeki insanların desteğiyle aldığı yüzlerce oyuncağı otobüsünde sergiliyor.

Belediyeye ait özel halk otobüsünde şoförlük yapan Çokan'ın aracı, adeta bir oyuncakçıyı andırırken halk otobüsüne binenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kullandığı halk otobüsünü oyuncakçıya çevirdi VİDEO



"ÇOCUKKEN AİLEM ALAMAMIŞTI"

8 yıl önce şoförlük yapmaya başladığını belirten Çokan, çocukken ailesinin durumunun iyi olmadığını ve bir çok şeyden mahrum kaldıklarını söyledi.