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Osmaniye'de oyuncaklarla dolu olan otobüs

Kullandığı halk otobüsünü oyuncakçıya çeviren otobüs şoförü, ilgi odağı oldu.

AA | 11.10.2019 - 18:50..
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Osmaniye'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fatih Çokan, son 1 yıldır hem kendisi hem de çevresindeki insanların desteğiyle aldığı yüzlerce oyuncağı otobüsünde sergiliyor.

Osmaniye'de oyuncaklarla dolu olan otobüs

Belediyeye ait özel halk otobüsünde şoförlük yapan Çokan'ın aracı, adeta bir oyuncakçıyı andırırken halk otobüsüne binenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Osmaniye'de oyuncaklarla dolu olan otobüs

Kullandığı halk otobüsünü oyuncakçıya çevirdi VİDEO

"ÇOCUKKEN AİLEM ALAMAMIŞTI"

8 yıl önce şoförlük yapmaya başladığını belirten Çokan, çocukken ailesinin durumunun iyi olmadığını ve bir çok şeyden mahrum kaldıklarını söyledi.

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