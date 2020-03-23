Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Osmaniye'de Amanos kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı 300 asker terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
MÜHİMMAT VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 farklı alanda terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulunduğu belirtildi.
Sığınaklarda yapılan aramalarda patlayıcı malzemeleri, dijital dokümanlar ile yaşam malzemeleri ele geçirilirken, delil niteliği taşıyanlara el konuldu.
Geri kalan malzemelerin ise imha edildiği belirtildi.