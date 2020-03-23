taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6014
Euro
7.1103
Altın
1539.81
Borsa
84246.17
Gram Altın
327.02
Bitcoin
41587.36

Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 farklı alanda sığınak bulundu.

AA | 23.03.2020 - 18:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Osmaniye'de Amanos kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı 300 asker terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

MÜHİMMAT VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 farklı alanda terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulunduğu belirtildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda patlayıcı malzemeleri, dijital dokümanlar ile yaşam malzemeleri ele geçirilirken, delil niteliği taşıyanlara el konuldu.

Geri kalan malzemelerin ise imha edildiği belirtildi.

Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Polis uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Karabük'te, denetim yapan bir polis, çalılıkların arasında toplanan yaşlıları “Ölmek mi istiyorsunuz?” diyerek uyardı.
Kapalıçarşı kapatıldı
Kapalıçarşı, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetlerine ara verdi.
Sivas'ta yaşlı kadın 20 bin lirasını çaldırdı
Kadını telefonla arayarak komiser olduğunu söyleyen dolandırıcı, 20 bin liralık altınları alıp kaçtı.
Diyarbakır'da virüse rağmen yol verme kavgası
Yol verme nedeniyle tartışan 2 sürücü, kavga etti. Sürücülerin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen kavgayı, polis ekipleri güçlükle ayırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
100
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
212
Bakan Koca, bu akşam açıklama yapacak
Bakan Koca, bu akşam açıklama yapacak
398
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
382
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
352
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
521
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
678
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir