Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi bulund

Amanos Dağı eteklerinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklarda, toprağa gömülen mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timleri, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanos Dağları bölgesindeki çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, bölgede icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen bir noktadaki sığınaklarda, toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.

DELİL NİTELİĞİNDE OLAN MALZEME KORUMAYA ALINDI

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi.