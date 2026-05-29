Osmaniye'de sağanak sonrası toprak kayması

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok noktada toprak kaymaları yaşandı. Yağışla birlikte gevşeyen yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yollara sürüklendi.

Bazı bölgelerde ulaşım tamamen dururken, sürücüler zor anlar yaşadı.

PARK HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ ZARAR GÖRDÜ

Toprak kaymasının etkili olduğu noktalardan birinde park halinde bulunan bir tırın dorsesi de zarar gördü. Kayan toprağın etkisiyle yerinden oynayan dorsede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

EKİPLER YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

İhbarların ardından bölgeye belediye ekipleri, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcanıyor.

Ekiplerin özellikle riskli bölgelerde kontrollü çalışma yürüttüğü bildirildi.

VATANDAŞLARA “DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları heyelan ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle eğimli araziler ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.