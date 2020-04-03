Osmaniye şehir merkezinde bu sabah başlayan ve aralıksız 3 saat boyunca yağan kuvvetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de şiddetli yağış taşkınlara neden oldu VİDEO

CADDE VE SOKAKLARDA SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağışlar sebebiyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar yağmur suyu ile doldu.

Merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde, sel sularından dolayı yol üzerinde yer yer yarım metreyi bulan su yüzünden araçlar yolda kaldı. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri, selin yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.