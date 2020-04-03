taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7058
Euro
7.2368
Altın
1617.88
Borsa
89610.73
Gram Altın
348.595
Bitcoin
46737.24

Osmaniye'de şiddetli yağış taşkınlara neden oldu

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız şekilde 3 saat yağan yağmur, su baskınlarına yol açtı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Osmaniye'de şiddetli yağış taşkınlara neden oldu

Osmaniye şehir merkezinde bu sabah başlayan ve aralıksız 3 saat boyunca yağan kuvvetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de şiddetli yağış taşkınlara neden oldu VİDEO

CADDE VE SOKAKLARDA SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağışlar sebebiyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar yağmur suyu ile doldu.

Merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde, sel sularından dolayı yol üzerinde yer yer yarım metreyi bulan su yüzünden araçlar yolda kaldı. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri, selin yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Aydın'da drone ile dezenfekte yapıldı
Koronavirüse karşı tedbir amaçlı, insansız hava aracı drone ile püskürtülen özel sıvıyla dezenfekte çalışmaları başlattı.
Şehirler arası otobüsler Yenikapı'ya park edildi
Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından otobüsler, Yenikapı miting meydanını doldurdu.
Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu
Erzurum’da koranavirüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi, sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
Iğdır'da öğretmenler günde 400 maske dikiyor
Iğdır'da görev yapan öğretmenler, koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeli için gönüllü maske üretiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
2242
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
215
Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu
Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu
243
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
125
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
185
İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar
İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar
208
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir