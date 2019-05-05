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Osmaniye’de traktör şarampole uçtu: 1 yaralı

Kentin Kadirli ilçesinde şarampole uçarak ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı.

İHA | 05.05.2019 - 13:38..
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Kaza Koçlu köyü Paşaoluğu mevkiinde meydana geldi.

Beyazıt Boz’un kullandığı römork takılı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlanarak ters döndü.

TERS DÖNEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI, DURUMU AĞIR

Traktörün altında kalan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Beyazıt Boz, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye’de traktör şarampole uçtu: 1 yaralı


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