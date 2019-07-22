Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine karşı emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlar devam ediyor.

Osmaniye’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDELER ADLİ MAKAMA TESLİM EDİLDİ

Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise 35 adet extacy hap maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 210 TL para ile 7.30 gram Bonzai maddesi ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.