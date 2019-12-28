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Osmaniye'de yaşayan kadın babası tarafından öldürüldü

Kızını öldüren baba, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi insan kılığına girmiş bir cindi.'' diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi.

İHA | 28.12.2019 - 14:31..
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Osmaniye'de, hayvancılık işi ile uğraşan İsmail Kaya, 23 yaşındaki kızı Tuğba Kaya'yı, cin zannederek silahla vurup öldürdü.

TARLADA CİN GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Baba Kaya evinin yakınındaki tarlada gezerken, çamur olan tarlaya saplandı. Üzeri çamur haldeyken çiftlik evine gelen İsmail Kaya, üzeri neden çamur olduğunu soran yakınına "Tarlada cin gördüm. Şimdi onları vuracağım" diyerek tabancasını alıp tekrar tarlaya gitti.

KIZINI KARŞISINDA GÖRÜNCE ATEŞ ETTİ

Tarlada 15 el rastgele ateş eden İsmail Kaya, evin yakınlarına geri dönüp tabancasını yeniden doldurdu. Ardından kızını karşısında görünce, tabancasını çekip kızının başına ateş etti ve arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı.

Osmaniye'de yaşayan kadın babası tarafından öldürüldü

TESLİM OLDU

Polise gidip "Teslim olmaya geldim. Ben bir adam öldürdüm. Ama o bir cindi insan kılığına girmiş" diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan İsmail Kaya'ya sorgusunun ardından yakınları ile görüşme izni verildi.

''BEN KIZIMI VURMADIM, BENİM VURDUĞUM KİŞİ BİR ADAMDI''

Telefon ile bir yakınıyla görüşen yaşlı adama kızını vurduğu ve öldüğü söylendi. Gözyaşlarına boğulan İsmail Kaya, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi bir adamdı" diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi.

TUTUKLANDI

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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