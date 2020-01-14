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Osmaniye'de yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu

Osmaniye’de yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulunan yaşlı kadın otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

İHA | 14.01.2020 - 02:42..
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Osmaniye’nin Yeşiltepe Mahallesi Şehit Fatih Bülbül Sokak'ta yalnız yaşayan 68 yaşındaki Zeynep Uzun’un evine gelen bakıcısı kapıyı çaldı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPI AÇILDI

Kapıyı uzun süre çalmasına rağmen içeriden ses alamayan bakıcı kadın, daha sonra pencereyi aralayarak içeri baktı. Uzun’un yerde hareketsiz şekilde yattığını gören bakıcı, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İçeri giren polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'de yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu

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