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Osmaniye'den deprem bölgesine 2 ton sucuk

Kadirli ilçesinde deprem nedeniyle iptal edilen Sucuk Ekmek Festivali’nde dağıtılacak 2 ton sucuk, şalgam suyu ve Kadirli turpu Elazığ’a gönderildi.

İHA | 25.01.2020 - 21:58..
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Elazığ'da yaşanan depremin ardınrdan tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Sucuk Ekmek Festivali depren medeniyle iptal edildi.

SUCUKLARI ELAZIĞ'A GÖNDERDİLER

Festivalde dağıtılması planlanan 2 ton sucuğun yanı sıra domates, soğan, Kadirli turpu ve şalgam suyu da Elazığ’a gönderildiği açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Bu yıl 6.’sını yapacağımız Sucuk Ekmek Festivalini iptal ederek Burada kullanılacak 2 ton sucuğu depremzedelere göndererek yaraları sarmaya çalışıyoruz. Sağ salim kafilemizin Elazığ'a ulaşmasını ve depremzedelere dağıtılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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