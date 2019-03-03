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Osmanlı İskelet Saati 100 bin 800 liraya satıldı

Ahmet Tevfik Efendi'nin tasarladığı, çalışır vaziyetteki 1908 tarihli Osmanlı İskelet Saati, 100 bin 800 liraya alıcı buldu.

AA | 03.03.2019 - 16:44..
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Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri müzayedesinde, çeşitli dönemlere ait 300'ün üzerinde eser satışa sunuldu.

TARİHİ SAATE REKOR FİYAT

Satışa sunulan Ahmet Tevfik Efendi'nin tasarladığı, çalışır vaziyetteki 1908 tarihli Osmanlı İskelet Saati, 100 bin 800 liraya alıcı buldu.

Osmanlı İskelet Saati 100 bin 800 liraya satıldı


ÖZENLE KORUNUYOR

19. yüzyıl sonu Karaköy'de saat ve mücevherat dükkanı açan, aynı zamanda Dolmabahçe ile Topkapı Sarayı'nda eserleri bulunan Louis Talibart'ın atölyesinde baş kalfa olarak çalışan Ahmet Tevfik Efendi'nin iskelet şeklinde yaptığı saat, maun ağacından yapılmış 4 tarafı camlı ve kapaklı orijinal mahfazası içinde sergileniyor.

Osmanlı İskelet Saati 100 bin 800 liraya satıldı


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