Papağanıyla birlikte oy vermeye geldi

İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor.

Esenyurt’ta 44 yaşındaki Nazım Cihan isimli vatandaş, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri arasında papağanı Paşa ile birlikte geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt Ekrem İnce Ortaokulunda 2373 numaralı sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi.

PAPAĞAN ZARFI SANDIĞA ATTI

Oy mühürleme işleminin ardından zarfı sandığa ’Paşa’ attı. Nazım Cihan, papağanına olan sevgisini dile getirerek, "Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor. Bu demokratik hakkımı onunla beraber kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

VATANDAŞIN İLGİ ODAĞI OLDU

Oy verme işlemi sırasında sandık görevlilerinin de ilgisini çeken Paşa ilgi odağı oldu. Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve Paşa ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



























