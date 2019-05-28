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Osmanlıca ilk bilim kurgu eseri Türkçede

Türkiye’nin bilim kurgu dalındaki en eski örneği olarak keşfedilen “Başka Dünyada Canlı Mahlukat Var Mıdır?” okuruyla buluştu.

Özel İçerik | 28.05.2019 - 13:40..
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başka dünyada canlı mahlukatlar var mıdır

Osman Nuri Eralp (1877-1940) bakteriyoloji ve kimya alanında uzmanlaştığı bilimsel çalışmalarıyla döneminin en kapsamlı ve öncü çalışmalarını sunmuştu. Bilim kurgu dendiğinde Türkiye’de anılabilecek en eski, ilk eser olarak kabul edilebilecek bu kitabı, Bilge Kösebalaban keşfetti. İlk kez Osmanlıca yayımlanan bu eseri, yayımlanışından bir asır sonra Türkçeye ise, Merve Köken çevirdi. Kösebalaban ise, günümüz Türkçesine uyarladı.

Başka Dünyada Canlı Mahlukat Var Mıdır, ayrıca Karakarga Yayınları’nın Kayıp Kitaplar Kütüphanesi adını verdiği serisinin de ilk kitabı oldu.

başka dünyada canlı mahlukatlar var mıdır - Osman Nuri Eralp

(Osman Nuri Eralp)

BAŞKA DÜNYALARDA CANLI MAHLUKAT VAR MIDIR?

Kitabın arka kapağında araştırmacı kimliğiyle Haktan Akdoğan şöyle diyor:

Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya’mızda hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş:

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.

başka dünyada canlı mahlukatlar var mıdır - Osman Nuri Eralp

Başka Dünyada Canlı Mahlukat Var Mıdır

Osman Nuri Eralp

Çev.: Bilge Kösebalaban, Merve Köken

Karakarga Yay.

S.: 96

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Damla Karakuş

[email protected]

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