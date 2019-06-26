Osmanlı'nın tarihi dokusu Hisar'da ortaya çıktı

Bursa'da turizmi hareketlendirmek, yerli ve yabancı turisti bölgeye çekmek için yapılan çalışmalar, hız kazandı. Bu kapsamda Bursa'nın Hisar bölgesi restorasyona alındı.

Bursa'da 2400 yıllık geçmişi bulunan Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Hisar Sur içi bölgesindeki yenileme çalışmalarında ilk etabın sonuna gelindi.

CEPHE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Osmangazi Belediyesi tarafından Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi'nde Oruçbey Caddesi'nin cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama işleri tamamlandı.

BÖLGE AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GELECEK

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bağrında köklü bir tarih barındıran Hisar bölgesinin hak ettiği değere kavuştuğunu belirterek, "Sokakların yenilenmesiyle birlikte Hisar’ın arkeolojik değeri ve potansiyelini ortaya çıkaran Arkeopark kazıları bölgenin tarihi kimliğini canlandıran önemli çalışmalar oldu. Bölge tamamen açık hava müzesi haline gelecek." dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Osmangazi Belediyesi, eski Bursa’yı ortaya çıkarmak adına Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ne aralıksız devam ediyor.

Cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmaları tamamlanan Oruçbey Caddesi ise kısa sürede hizmete açılacak.