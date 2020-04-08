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Osmaniye'de ilçeler arası seyahat kısıtlandı

Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçelerden il merkezine ,ilçelerden ilçeye beldelere ve köylere seyahatler zorunlu haller dışında kısıtlandığı bildirildi.

İHA |
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Osmaniye'de ilçeler arası seyahat kısıtlandı

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek adına ülkemizde tedbirler sıkılaştırılıyor.

İLÇELER ARASI SEYAHAT ZORUNLU HALLEDER DIŞINDA KISITLANDI

Osmaniye İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararda "İlimizde vatandaşlarımızın ilçelere, beldelere ve köylerimize,köylerimizden beldelere ,ilçelere ve ilimiz merkezine, ilçelerden ilçelere sosyal hareketliliği ve insanlar arası temadi azaltmak ve sosyal izolasyonun sağlanması için özel araçlara gidiş ve gelişin zorunlu haller dışında kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi.

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