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ÖSO birlikleri elleri tetikte gelecek emri bekliyor

Terör örgütü YPG mevzilerinin her hareketini takip eden ÖSO askerleri elleri tetikte savaşa hazır.

İHA | 16.12.2018 - 09:35..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleneceğini söylemesi üzerine sınırdaki hareketlilik her geçen gün sürüyor.

GÖZLER MÜNBİÇ'E ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Temizlemezseniz Münbiç’e de gireceğiz" sözlerinden sonra gözler PYD-YPG kontrolünde olan Münbiç’e çevrildi. Münbiç sınırlarına yakın alanlarda bulunan Özgür Suriye Ordusu birlikleri Türkiye’den gelecek emri bekliyor.

ÖSO birlikleri elleri tetikte gelecek emri bekliyor

"YPG MEVZİLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Münbiç sınırı Seyade bölgesinde 2 yıldır nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu’na bağlı askerlerden biri, "Biz Sultan Murat birliğine bağlıyız. Biz gece gündüz nöbet tutuyoruz. Biz Türkiye ile kardeşiz. Onlar bizimle, teşekkür ederiz. Karşımızda 6 tane PYD-YPG mevzisi bulunmakta, onların her hareketini takip ediyoruz" dedi.

ÖSO birlikleri elleri tetikte gelecek emri bekliyor

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