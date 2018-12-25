ÖSO birliklerinin Münbiç hazırlığı

Türkiye'nin Münbiç’e yapması muhtemel operasyon öncesi, Özgür Suriye Ordusu’ndan Kuzey Şahinler Tugayı hazırlıklarını tamamladı.

ÖSO birlikleri Menbiç’e gitmek için hazır VİDEO

Halep kırsalında eğitimlerini ve son hazırlıklarını tamamlaya ÖSO askerleri, tanklar ve zırhlı araçlardan oluşan teçhizatlarıyla, Menbiç ve Tel Abyad sınırında, Türkiye tarafından yapılması muhtemel operasyon için hazır bekliyor.

ÖSO askerleri, PKK ve PYD terör örgütlerine karşı alınacak tüm önlemleri de göz önünde bulundurdu.