taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2981
Euro
6.029
Altın
1270.03
Borsa
90798.51
Gram Altın
216.344

ÖSO birliklerinin Münbiç hazırlığı

Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristlere yönelik operasyon için hazırlıklar tamam.

İHA | 25.12.2018 - 13:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin Münbiç’e yapması muhtemel operasyon öncesi, Özgür Suriye Ordusu’ndan Kuzey Şahinler Tugayı hazırlıklarını tamamladı.

ÖSO birlikleri Menbiç’e gitmek için hazır VİDEO

Halep kırsalında eğitimlerini ve son hazırlıklarını tamamlaya ÖSO askerleri, tanklar ve zırhlı araçlardan oluşan teçhizatlarıyla, Menbiç ve Tel Abyad sınırında, Türkiye tarafından yapılması muhtemel operasyon için hazır bekliyor.

ÖSO askerleri, PKK ve PYD terör örgütlerine karşı alınacak tüm önlemleri de göz önünde bulundurdu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

851
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

213
2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

144
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

377
Justin Bieber: O benim kızım

Justin Bieber: O benim kızım

22
Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e destek

218
Sabancı Ailesi'nden servetlik pozlar

Sabancı Ailesi'nden servetlik pozlar

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir