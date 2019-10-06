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ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında TSK'nın yanında yer alan ÖSO, muhtemel operasyon için eğitimlerini tamamladı.

AA | 06.10.2019 - 16:23..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

ÖSO'nun da Türkiye'nin YPG'ye karşı harekete geçmesine yönelik muhtemel operasyon için yeni operasyona hazırlıkları bitti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı 2015'te kurulan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermişti.
Hamza Tümeni, Arap, Türkmen ve Kürt 6 bin 500 kişiden oluşuyor.

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır


2 BİN ÖSO MENSUBU TATBİKATTA

Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarından, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 2 bin ÖSO mensubu katıldı.

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır

Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamlanan askeri eğitimin, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında tuttuğu Fırat'ın doğusunda yapılacak olası operasyon kapsamında olduğunu söyledi.

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır VİDEO

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır

TÜM EĞİTİMLER VERİLDİ

Tatbikata katılan ÖSO mensuplarına, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası operasyon kapsamında karşılaşacakları arazi şartlarıyla mücadele etmek için savaş taktikleri öğretildiğini belirten Ebu Bekir, "Makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları eğitimi, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi." dedi.

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır

Ebu Bekir, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için eğitimlerimizi tamamladık. Operasyon için hazırız. Orayı da terör örgütü YPG/PKK'dan temizleyerek barış ortamında bir bölge oluşturulacak." diye konuştu.

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