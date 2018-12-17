ÖSO Fırat'ın doğusuna kayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat düzenleneceği yönündeki açıklamaların ardından, sınır hattının yanı sıra Suriye'deki ÖSO güçleri de hazırlıklarını tamamlayıp, operasyon bölgesine sevk edildi.
YÜZLERCE METRE UZUNLUĞUNDA SEVKİYAT
Görüntülere göre, ÖSO askerlerinin otobüslerle, üzerlerinde otomatik tüfeklerin bulunduğu arazi araçlarının da tırlarla sevkiyatı yapıldı.
ÖSO güçlerinin operasyon bölgesine sevkiyatı VİDEO
YPG'LİLERİN OLDUĞU BÖLGENİN KIRSALINA KAYDIRILDILAR
Özellikle Cerablus ile farklı bölgelerde bulunan ÖSO güçleri, terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn el-Arab kırsalına kaydırıldı. ÖSO güçlerinin sevkiyatı da görüntülere yansıdı.