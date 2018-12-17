ÖSO Fırat'ın doğusuna kayıyor

1 24 parmaklı çocuğun yaşam mücadelesi Adana'da el ve ayaklarında birer fazla parmakla yani 24 parmakla dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan, fazla parmağı olduğu için hem yazı yazmakta hem de ayakkabı giymekte zorlanıyor.

2 Bebeğinize isim vermeden önce bilmeniz gerekenler Hepimizin son derece önem verdiği, anlam yüklediği ve hayatımıza yön verdiğini düşündüğümüz isimlerimiz, aslında gerçekten bu kadar anlam taşıyor mu?

3 Alperen Sakin davasında İlçe Müdürü'ne 1 yıl 3 ay hapis Okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in davasında İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4 Beyninden 1,2 kg kist alınan çocuk sağlığına kavuştu Şırnak Beytüşşebap'ta 12 yaşındaki Ali Abi'nin beyninden 1,2 kilogram ağırlığındaki kist alındıktan sonra Abi sağlığına kavuştu.

5 Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele Kış aylarının çetin geçtiği 7 ilde hizmet veren elektrik arıza ekipleri, soğuk hava, kar yağışı ve fırtınadan etkilenen enerji nakil hatlarının buzlarını temizliyor, devrilen direkleri onarıyor.

6 İçinde çocuk varken otomobili çektiler İstanbul Kağıthane'de içinde küçük çocuk olan araç, çekici tarafından yanlış yere park edildiği için çekildi.