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ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyon öncesi ÖSO'dan hazırız mesajı gelirken YPG Batı'dan yardım istedi.

REUTERS | 06.08.2019 - 05:39..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri’nin doğusunda YPG kontrolundaki bölgeye operasyon düzenleyeceğini ve bu planı hem ABD hem de Rusya ile paylaştıklarını belirtmişti.

ABD ile Türkiye arasında Suriye’de güvenli bölge konusunda görüşmelerin sürdüğü ve Suriye’nin kuzeydoğusuna Türkiye’nin olası operasyon düzenleme ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde ÖSO tarafından “Operasyona katılmaya hazırız” mesajı geldi.

14 BİN SAVAŞÇI TÜRKİYE İÇİN HAZIR

Haber ajansı Reuters’a konuşan Suriyeli muhalif grubun sözcüsü Yusuf Hamud “Türk askerleriyle Fırat’ın doğusunda yapılacak operasyonlara girmeye hazır olan 14 binden fazla savaşçı var” dedi.

Suriyeli muhalif grubun sözcüsü Türkiye’nin bölgeye olası operasyonu konusunda tarih vermedi ancak bir başka muhalif kaynak hazırlıkların yapıldığını, hem Suriye hem de Türkiye topraklarından başlaması beklenen operasyonda Türk ordusunun sınır hattındaki hazırlığının hız kazandığını belirtti.

YPG'DEN YARDIM EDİN MESAJI

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ise Türkiye’den gelen tehditlere tepki gösterdi, Batı ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada “Tüm etnik ve dini unsurlarımızla tek vücut olarak duruyoruz. Güvenlik ve istikrarın savunulması için mümkün olan her şekilde direneceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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