ÖSO harekete geçmek için Türkiye'yi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından, Suriye Ulusal Ordusu'ndan açıklama geldi. Türkiye'nin desteğiyle kurulan muhalif Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.

15 BİN ASKER HAZIR

Hamud, operasyonun, "Türk ve Suriye topraklarından spontane bir şekilde" başlatılacağını belirterek, cepheleri; Menbiç, Tel Abyad ve Resülayn olarak sıraladı. Hamud, Türkiye topraklarından operasyonun, Suriye'dekinden birkaç gün önce başlayabileceğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda hazırlıkların tamamlandığını belirterek, operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söylemişti. Erdoğan, operasyonda hedeflerinin "Amerikan askerleri değil, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları" olduğunun altını çizmişti.