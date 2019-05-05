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ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor

Terör PKK/YPG'li teröristlerin kontrolündeki köyleri özgürleştirmek için hazır olan ÖSO güçleri Türkiye'den gelecek talimatı beklemeye koyuldu.

DHA | 05.05.2019 - 11:09..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez’e birkaç kilometre mesafede olan terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Maranez, Melkiye ve Şavargat köylerinden son zamanlarda Türk askerlerinin bulunduğu bölgeler ile konvoyunun geçtiği güzergahlara yönelik havan, roket ve ağır silahlarla saldırılar düzenlendi.

ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor

Şehit ve yaralıların verildiği bölgelerden son olarak dün yapılan saldırıda Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, bir binbaşı da yaralandı.

KÖYLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Saldırı sonrası teröristlerin bulunduğu alanlar, sınırda ve Azez bölgesindeki üslerde konuşlu birlikler tarafından topçu ateşiyle vuruldu. Özgür Suriye Ordusu güçleri de TSK birliklerinin top atışlarıyla vurduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı. ÖSO güçleri daha sonra aynı bölgeleri teröristlerden temizlemek için taarruza geçti.

ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor

Sıcak temas sağlanan noktalarda ilerleme sağlayan ÖSO güçleri, Maranez ve Melkiye köylerinin bazı bölümlerinde kontrolü sağladı, ancak tuzaklanmış patlayıcılar nedeniyle 3 askerin şehit olması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.

ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor

ÖSO GÜÇLERİNİN ELİ TETİKTE

Özgür Suriye Ordusu askerleri yeni güne de Maranez, Melkiya ve Şavarga köylerini gördükleri noktalarda konuşlanarak eli tetikte operasyon talimatı beklemeye başladı. Dürbünlerle köylerdeki teröristleri adım adım takip eden ÖSO askerleri, patlayıcılar nedeniyle dün çekilmek zorunda kaldıkları köyleri bugün terör örgütünden arındırarak özgürleştirmeyi ve buralardan yapılan saldırıları sonlandırmayı amaçladıklarını söyledi.ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor

ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor

ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor

ÖSO, YPG'li teröristlere operasyon için tetikte bekliyor

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