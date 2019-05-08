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ÖSO'dan Azez'de misilleme

ÖSO, son 6 gün içerisinde rejim tarafından 86 kişinin öldürüldüğü Azez'de, terörist gruplara saldırdı.

AA | 08.05.2019 - 16:32..
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ÖSO'dan Azez'de misilleme

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere saldırılara misilleme yaparak, Halep'te konuşlu Beşar Esad rejimi ve müttefiki İran'ın desteklediği yabancı terörist grupları hedef aldı.

ÖSO'ya bağlı Hamza Tümeni'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib ve Hama bölgelerinde sivillere yönelik saldırılarına karşılık (Halep'e bağlı) Nubl ve Zahra beldelerindeki askeri noktaları topçu ve grad füzeleriyle hedef aldık." ifadesi kullanıldı.

Rejim güçleri, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine tehdit oluşturmak için, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat'ta varlık gösteriyor. Rejim güçlerinin Tel Rıfat'a çıkan rotalarından biri olan, bölgenin güneyindeki Nubl ve Zahra beldeleri, İran destekli yabancı teröristler tarafından kontrol ediliyor.

86 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 6 günde düzenlenen saldırılarda, en az 86 sivil hayatını kaybetti.

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