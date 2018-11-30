taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1659
Euro
5.8732
Altın
1221.99
Borsa
94640.86
Gram Altın
203.016

ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı

ÖSYM tarafından, 2 Aralık Pazar yapılacak 2018-YDS/3'e girecek adaylara, sınav binalarına girişlerin saat 10.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 14:02..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2 Aralık Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

GEÇ KALAN ADAY SINAVA ALINMAYACAK

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 2 Aralık Pazar günü yapılacak 2018-YDS/3 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre, adayların, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara girişine izin verilmeyecek.

ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı

EVRAKLARINIZ EKSİK OLMASIN

Ayrıca, adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava alınmayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

241
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

67
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

448
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

388
Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir