taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2447
Euro
5.9727
Altın
1237.74
Borsa
94974.45
Gram Altın
208.8

ÖSYM'nin sınavlarına 100 bine yakın engelli aday katıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Herkes için her yerde düşüncemize uygun olarak 2018 yılında yaptığımız sınavlara katılan engelli aday sayısı 102 bin 699 olmuştur" dedi.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 09:06..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2018'de yaptıkları sınavlara 102 bin 699 engelli adayın katıldığını bildirdi.

"ENGELLERİ AŞIYORUZ"

Halis Aygün, Twitter üzerinden "#EngelleriAşıyoruz" etiketiyle ÖSYM'nin 2018'de düzenlediği sınavlara katılan engelli aday sayısını paylaştı.

ÖSYM'nin sınavlarına 100 bine yakın engelli aday katıldı

SINAVLARDA ENGELLİ ADAY YOĞUNLUĞU

"Herkes için her yerde' düşüncemize uygun olarak 2018 yılında yaptığımız sınavlara katılan engelli aday sayısı 102 bin 699 olmuştur." ifadesini kullanan Aygün, E-KPSS'de 88 bin 833, YKS'de 7 bin 865, KPSS-Ortaöğretim'de 2 bin 205 adayın sınava katıldığını bildirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı

CHP'nin İstanbul adayı

33
Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

19
Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

51
Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

10
Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

79
Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

Van İskele Caddesi yıllar sonra çift yönlü trafiğe açıldı

24
Paris'teki son gösterinin yol açtığı hasar 4 milyon euro

Paris'teki son gösterinin yol açtığı hasar 4 milyon euro

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir