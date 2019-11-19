OT dergisinde, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi başladı

OT dergisi; Türkiye’de pek çok yeniliğin öncüsü, en özel edebiyat dergilerinden biri. Şimdi ise, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ne başlıyor. Türkiye’nin önde gelen yazar ve sanatçılarının da katılımıyla Udemy Platformu üzerinden gerçekleşmesi planlanan bir dizi online kurs ve atölyenin ilki olarak hayata geçiyor…

ATÖLYEDE NELER VAR

Murat Menteş, Hakan Bıçakcı, Selçuk Erdem, Haydar Ergülen ve Ali Lidar’ın katıldığı atölyede edebi eserlerin (roman, öykü, şiir) nasıl üretildiği konusunda teorik ve pratik bilgiler, anlatıcı seçimi, hikâyeleme, akış, zamanın kullanımı, çatışmanın işlevi ve türleri, karakter ve olay örgüsü inşası, anlatım biçimleri ve mizah tekniklerinin kullanımı gibi yazına ilişkin konular işleniyor…

Yazma hevesiniz var; ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız ya da bir şeyler size hep engel olmuşsa, bu atölyede herhangi bir zaman ya da konum sınırlandırması olmadan, dünyanın neresinden isterseniz katılarak istediğinizi alabileceksiniz. Dilediğiniz kadar zaman ayırmada, öğrenme hızınız ne ise, o kadar sürede öğrenmekte de özgürsünüz…

OT Yaratıcı Yazarlık Akademisi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

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Damla Karakuş

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