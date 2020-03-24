taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4558
Euro
6.9755
Altın
1598.15
Borsa
89108.96
Gram Altın
334.568
Bitcoin
43598.97

Ötegezegen nedir

Güneş dışındaki diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere ötegezegen denir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ötegezegen tanımına resmi internet sitesinde yer veriyor.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere ötegezegenler denir. Ötegezegenleri doğrudan teleskoplarla görmek çok zordur. Yörüngesinde döndüğü yıldızların parlaklığı tarafından gizlenirler.

Ötegezegen nedir

Böylece astronomlar, bu uzak gezegenleri tespit etmek ve incelemek için başka yollar kullanır. Bu gezegenlerin yörüngesinde döndüğü yıldızlar üzerindeki etkilerine bakarak ötegezegenleri ararlar.

ÖTEGEZEGENLERİ NASIL ARARIZ

Ötegezegenleri aramanın bir yolu, yalpalayan yıldızları aramaktır. Gezegenleri olan bir yıldız, merkezinin etrafında mükemmel bir yörüngede değildir. Bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegen, yıldızın merkezden biraz uzakta dönmesine neden olur. Uzaktan bakıldığında bu yıldızın, yalpalama hareketi yaptığı görülür.

Bu yöntem kullanılarak yüzlerce gezegen keşfedildi. Bununla birlikte yalnızca Jüpiter gibi büyük gezegenler bu şekilde görülebilir. Daha küçük Dünya benzeri gezegenleri bulmak daha zordur, çünkü sadece algılanması zor olan küçük yalpalamalar oluştururlar.

Ötegezegen nedir

İlginizi Çekebilir
Micellar su nedir
Micellar ya da Türkçede misel su; ciltteki makyaj ve yağ kalıntılarının temizlenmesinde yardımcı olan içeriğe sahip olan bir temizleme suyudur.
Anti aging nedir
Yaşlanmanın belirtilerinden kırışıklık, yüzde çizgiler ve sarkmaların önüne geçilmesini olumlu yönde etkileyen cilt yenileyici, yaşlanma karşıtı bir faktördür.
Kulak uleması nedir
Kulak uleması, kulaktan duyma bilgileri araştırmadan kabul eden kişilere denir.
Karanlık mod nedir
Karanlık mod, koyu bir zemin üzerine genellikle beyaz metinlerin kullanıldığı bir tema şeklidir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Büyükelçilik veya konsolosluktan borç para alınabilir mi
Büyükelçilik veya konsolosluktan borç para alınabilir mi
20
Zumba nedir
Zumba nedir
5
Pozitif ayrımcılık nedir
Pozitif ayrımcılık nedir
0
Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir
Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir
3
Balfour Deklarasyonu nedir
Balfour Deklarasyonu nedir
1
Obsidyen nedir
Obsidyen nedir
0
Gliserin nedir
Gliserin nedir
0
[+] Görüş bildir