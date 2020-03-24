Ötegezegen nedir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ötegezegen tanımına resmi internet sitesinde yer veriyor.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere ötegezegenler denir. Ötegezegenleri doğrudan teleskoplarla görmek çok zordur. Yörüngesinde döndüğü yıldızların parlaklığı tarafından gizlenirler.

Böylece astronomlar, bu uzak gezegenleri tespit etmek ve incelemek için başka yollar kullanır. Bu gezegenlerin yörüngesinde döndüğü yıldızlar üzerindeki etkilerine bakarak ötegezegenleri ararlar.

ÖTEGEZEGENLERİ NASIL ARARIZ

Ötegezegenleri aramanın bir yolu, yalpalayan yıldızları aramaktır. Gezegenleri olan bir yıldız, merkezinin etrafında mükemmel bir yörüngede değildir. Bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegen, yıldızın merkezden biraz uzakta dönmesine neden olur. Uzaktan bakıldığında bu yıldızın, yalpalama hareketi yaptığı görülür.

Bu yöntem kullanılarak yüzlerce gezegen keşfedildi. Bununla birlikte yalnızca Jüpiter gibi büyük gezegenler bu şekilde görülebilir. Daha küçük Dünya benzeri gezegenleri bulmak daha zordur, çünkü sadece algılanması zor olan küçük yalpalamalar oluştururlar.