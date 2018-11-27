Otel odalarının yüzde 85'i yabancı turiste ayrıldı

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörü eski günlerine döndü.
İlişkilerin düzelmesiyle birlikte sahillere Rus akını başladı.
Kurda yaşanan dalgalanmaları fırsat bilen yabancı turistler de rotalarına Türkiye'yi ekledi.
YERLİ TURİSTE YER KALMAYACAK
2019 yazında yüksek oranda turist bekleyen Türk turizmciler, yerli turistlerin erken davranmasını bekliyor.
Öyle ki; otel odalarının büyük kısmı yabancı turiste ayrıldı.
Bu yıl, otel odalarının yüzde 85'i yabancı turiste ayrılırken, yüzde 15'lik kısım yerli turiste ayrıldı.
Bu da, yerli turiste kendi ülkesinde tatilin daha pahalıya gelmesi demek.