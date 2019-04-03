Otel odasında boğazından vuruldu

İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki butik otelde, yemek salonu sahibi olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Hamide Gezer'in kaldığı odadan, öğlen saatlerinde silah sesi geldi.

SİLAHLA BOĞAZINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bunun üzerine otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla boğazından vurulan Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gezer'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.