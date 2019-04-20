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Otelin balkonundan düşen Alman turist öldü

Türkiye'ye tatile gelen Alman Christoph Saenger, konakladığı otelin 2'nci katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

DHA | 20.04.2019 - 18:26..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde Alman turist balkondan düştü.  Tatil yapmak için bölgeye gelen ve otelde konaklayan  Alman Christoph Saenger, 2'nci kattaki odasının balkonuna çıktı. Alkollü olan Saenger, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÇIKTI

Olayı görenlerin otel yönetimine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Saenger, özel hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. 
Yapılan testte alkollü olduğu belirlenen Christoph Saenger'in cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.

Otelin balkonundan düşen Alman turist öldü

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