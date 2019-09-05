Otelin tuvaletine gizlenen ayı

ABD’nin Montana eyaletinde yiyecek aramak için otele giren sevimli bir ayı, tuvalette yaşamaya başladı.

LAVABONUN ÜZERİNE KIVRILDI

Otel çalışanlarının ayıyı otelden çıkarma girişimi başarısız olunca devreye ekipler girdi. Lavabonun üzerinde kıvrılmış halde bulunan sevimli ayı, yardıma çağrılan yaban hayatı görevlileri tarafından otelden çıkarıldı.

Otele giren sevimli ayı, yoğun uğraşlar sonucu çıkartıldı İZLE

OTELDE KALMAYI SEÇTİ

Otel personeli, “İlk başta kendi yolunu bulmasını sağlamak için girişimlerde bulunduk ancak kalmayı seçti.” ifadelerini kullandı.

Sevimli ayı görevliler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.