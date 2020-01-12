Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak

2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre otellerin kimlik fotokopisi, kasiyerlerin cep telefonu numarası, spor salonlarının parmak izi, iş verenlerin ise din ve ırk gibi bilgileri isteme yetkisi bulunmuyor.

İŞLETME SAKLAMAK ZORUNDA

Kişi isterse bu bilgileri paylaşabilir. İşletme, kişilerin paylaştığı bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden sorumlu ve bu bilgileri güvenli şekilde saklamak zorunda.

Turizm kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar birçok işletme, otele giriş yapan tüm misafirlerinin kimlik bilgilerini alıyor. Alınan kimlik bilgileri otel kırsal bölgedeyse jandarmaya, değilse polise bildiriliyor.

Böylece otelde konaklayan misafirler kolluk kuvvetleri tarafından da görülebiliyor ve kayıt altına alınıyor. Otele gelen misafirin kimliğinin fotokopisinin çekilmesiyle ilgili ise bazı müşteriler izin vermezken, bazıları ise güvendiği için müsaade ediyor.

6 AY UZATILDI

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, otele gelen tüm misafirlerin kimlik bilgilerini almak ve sistemlerine işlemek zorunda olduklarını söyledi. 1 Ocak 2020'den itibaren kanunla ilgili hazırlıklarını yaptıklarını, ancak sürenin 6 ay uzatıldığını öğrendiklerini belirten Atmaca, "Bütün tesis yöneticileri bu konuyla ilgili hazırlıklarını yaptı. Ne yapmamız gerekiyorsa, ona göre hareket edeceğiz. Çok hassas ve büyük cezaların olduğu bir konu. Biz müşterinin bilgilerini alıp, belli bir süre saklayıp, sonra da imha ederiz." dedi.

OTELLERİ ZORLAYAN BİR UYGULAMA

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Dinçer Sarıkaya ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kimlik fotokopisi alınmamasına yönelik kararın, otellere toplu girişlerde sıkıntı yaratacağını söyledi.

Bin kişinin giriş çıkış yaptığı bir ortamda, müşterilerden kimlik fotokopisi almadan işlem yapmanın çok ciddi zaman kaybına ve kuyruklara neden olduğunu anlatan Başkan Sarıkaya, "Polis ve jandarma, giriş yapan her müşterinin bilgilerinin yarım saat içinde güvenlik gerekçesiyle kendilerine bildirilmesini istiyor. Aynı şekilde çıkış yapan kişinin de yarım saat içerisinde bildirilmesini istiyor. Bizim gibi yüksek müşteri potansiyeli olan otellerin fotokopi almadan işlem yapması çok zor." ifadelerini kullandı.