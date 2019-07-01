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Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

İzmir'de elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında, 5 hektarlık bölge küle döndü. Bölge havadan görüntülendi.

DHA | 01.07.2019 - 11:54..
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izmir'in Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, 'oteller bölgesi' olarak bilinen yerde, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Bir otelin karşısındaki ormanlıkta, ilk belirlemelere göre, elektrik tellerinin birbirine sürtmesinden kaynaklandığı öne sürülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

İTFAİYE SÖNDÜRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Tatilcilerin konakladığı ve alevlerin tehdidi altındaki oteller, tahliye edildi. Yangın, Menderes Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla geç saatlerde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın nedeniyle İzmir-Kuşadası yolu, uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Tatilcilerin konakladığı otellere kadar uzanan yangında, can kaybı olmadı. Yangının söndürülmesinin ardından güneşin doğmasıyla alevlerin sardığı bölge, bu sabah DHA ekibince havadan drone ile görüntülendi. Bölgedeki yeşil ağaçların, kül olduğu görüldü.

Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

Oteller bölgesindeki yangın ormanlık alanı yok etti

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