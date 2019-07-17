Oteller Rus turistlere indirim yapacak

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye’deki otellerin temmuz ve ağustos aylarında Rus turistleri çekmek adına yüzde 10 ilâ 15 arasında indirim uygulayacağını açıkladı.

ATOR yetkilileri konu hakkında, “Yılın ikinci yarısında Antalya kıyılarındaki tatil beldelerinin pek çoğu maksimum kapasitelerine ulaşamadı. 2019 yılında sezon ortasında dahi pek çok otelin doluluk oranı yüzde 70 ila 90 arasında sınırlı kaldı. Oldukça kârlı geçen 2018 sezonunun ardından, pek çok otel fiyatları aniden yükseltti. Şimdi ise son dakika rezervasyonlara güvenip fiyatları düşürerek, durumu tersine çevirmeye çalışıyorlar” açıklamalarını yaptı.

RUSLAR REZARVASYON İÇİN FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR

Aynı zamanda yetkililere göre Avrupalı turistlere hitap eden oteller çok daha az sorunla karşı karşıya kalıyor. Zira Avrupalı turistler son dakikada yaptıkları rezervasyonlarla da boş otel odalarını doldurabiliyorlar. Ancak Ruslar için durum böyle değil, zira yalnızca fiyatlar düşerse otel rezervasyonu yapma eğilimi gösteriyorlar.

Rus Sputnik'in haberine göre ATOR yetkilileri temmuz ve ağustos ayına yönelik taleplerin azaltması nedeniyle, Türkiye’deki neredeyse tüm otellerin özel teklifler sunduğunu, doluluk oranından bağımsız olarak belirli tarih aralıklarında otellerin yüzde 10 ila 15 indirim sunduklarını açıkladı.

FİYATLAR YÜKSELSE DE RUSLARIN TERCİHİ DEĞİŞMEDİ

Tüm fiyat yükselişlerine rağmen Türkiye, 2019 yaz sezonu için yaklaşık yüzde 44’lük bir oranla Rusların ilk tercihi oldu. Ancak temmuz ve ağustos aylarında artan fiyatlardan ötürü, taleplerde düşüş yaşanabiliyor.

Bu sebeple Türkiye’de uygun fiyata tatil yapmak isteyenler için altın dönem, fiyatların nispeten düşük olduğu mayıs ve haziran ayları.

100 GÜN İÇİN 400 EURO ÖDÜYORLAR

Yapılan piyasa araştırmalarına göre mevcut durumda Ruslar, Antalya’da geçirecekleri 10 gün 9 gecelik bir tatil için kişi başı yaklaşık 400 ila 455 euroyu (yaklaşık olan 2500 ila 3000 Türk lirası) gözden çıkarabiliyor.

Ancak 5 yıldızlı otellerin de mayıs ve haziran aylarında yoğun olması durumunda, yılın diğer yarısında turistlerin tercihi 4 yıldızlı otellere yöneliyor.