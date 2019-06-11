Sezonun açılmasıyla birlikte Antalya’ya, bu yıl rekor sayıda turist geldi. Kışın boş kalan sahiller dolup taştı.

OTOMOBİL TATİLCİLERİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "otomobil tatilcileri" manzaraları görülmeye başlandı. Dolan otellerde yer bulamayan tatilciler plaj otoparklarında, deniz kenarlarında veya yol kenarlarına çektikleri araçları içinde hem dinleniyor hem de denize sıfır tatil imkanına sahip oluyor.

OYUN HAVASI AÇIP OYNADILAR

Alanya’nın İncekum Halk Plajı’nda, başkent Ankara’dan gelen bir grup tatilci, otellerde yer bulamadıkları için 06 plakalı araçlarını sahile park ederek tatil yaptı. Yanlarında piknik tüpüne varana kadar her türlü ihtiyaç malzemesi getiren grup, hem denizin tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Söz konusu Ankara olunca, grup oyun havası açıp oynamayı da ihmal etmedi.

Otellerde yer bulamayan Ankaralılar göbek attı