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Othello sendromu nedir

Aşırı kıskançlıkla ilgili olan psikolojik bir hastalıktır. Diğer adı “patolojik kıskançlık” olarak bilinmektedir.

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Othello sendromu nedir

Adını Shakespeare’in en önemli eserlerinden biri olan Othello’dan alan bu sendromun görüldüğü kişilere yönelik tedbir alınmazsa, çevredeki insanlara büyük bir tehdit oluşturabilir.

Othello sendromu nedir

OTHELLO SENDROMU

Othello, aldatılma şüphesiyle aşırı sevdiği karısını ve kendisini öldürür.

Öldürme boyutuna gelen bu durum, patolojik kıskançlık “Othello sendromu” olarak psikolojide yer edinmiştir.

Othello sendromu ayrıca sanrılı kıskançlık, erotik kıskançlık sendromu, morbid kıskançlık, Othello psikozu veya cinsel kıskançlık olarak da bilinmektedir.

Othello sendromu nedir

OTHELLO SENDROMU BELİRTİLERİ

Mantık dışı oluşan bu kıskançlık kişinin, çevresindekilere karşı sürekli şüphe içerisinde davranarak düşünce dünyasını kuşkulara odaklamasıdır.

Bu durumu yaşayan insanlar, sevgilisini eşini yada aşırı kıskandığı kim varsa onu sürekli takip eder.

Aldatılma şüphesiyle karşı karşıya kalır. Karşısındaki kişinin telefonunu özel eşyalarını kontrol eder.

Othello sendromu nedir

Karşısındaki kişinin duygu durumunda değişiklik olması, bu sendromu yaşayan insanlar için aldatılma olarak görülür.

Ve böyle durumlarda sürekli kavga ederler. Çoğu evlilikler ise bu durumdan dolayı boşanmaya kadar sürüklenebilir.

Bu kişiler karşısındaki insanın sadece kendisiyle ilgilenmesini ister, sosyal hayatlarına kısıtlama getirir.

Othello sendromu nedir

OTHELLO SENDROMU NEDEN OLUR

Çeşitli çalışmalar sonucu beynin sağ frontal (alın bölgesi) lobunun düzgün çalışmadığı zaman Othello sendromunun oluştuğu görülmüştür.

Othello sendromu nedir

SENDROMUN ARTMASINA NEDEN OLAN DURUMLAR

Hormonal bozukluklar, beyin iltihabı, şizofreni, Parkinson hastalığı, beyin tümörü, Multipl skleroz (MS)

TEDAVİ

Psikolojik bir hastalık olarak görülen bu sendromun tedavisi, öncelikle alanında uzman bir doktor tarafından gerçekleşmelidir.

Ve doktor kontrolünde ilaç tedavisi görülmelidir.

Çift terapisi, Aile terapisi, Davranış tedavisi, Bilişsel terapilerin de görülmesinde fayda vardır.

Othello sendromu nedir

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