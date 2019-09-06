Otizmli çocukların ailelerini kandıran dolandırıcı

Otizmi bitirdiğini söyleyerek il il dolaşan bir kişinin, sözde tedavisi sırasında çekildiği belirtilen görüntüler aileleri isyan ettirdi.

Sosyal medya üzerinden ulaştığı ailelerden 35 bin lira tedavi ücreti istediği öne sürülen kişi hakkında aileler şikayette bulundu.

Harekete geçen Otizm Dernekler Federasyonu da uyarıda bulundu.

"35 BİN TL KARŞILIĞINDA TEDAVİ ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Uzmanlar otizmin bilinen bir tedavisinin olmadığını belirtiyor. Ailelerin çaresizliğini kullanmak isteyen bir kişi, otizm, diyabet ve çölyak hastalıklarını kendi bulduğu tedavi yöntemi ile bitirdiğini iddia ederek bir çok ilde ev ev dolaşıyor. "Y.C.J U." adıyla paylaşımlar yapan bu kişinin sözde tedavisi sırasında çekilen görüntülere ise tepki yağdı. Otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru da söz konusu videolardan biri ile sosyal paylaşım sitesinde karşılaşınca, Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Doğru, "Sosyal paylaşım sitesinde otizm grubunda bir çocuğun videosunu gördüm. 5 kişi çullanmış, ağzına havlu tıkanmış ve çocuğun üzerine bastırarak damar yolu açtıklarını gördüm. Videoyu kim gönderdi diye sorguladım. Bir umut taciri daha çıktı karşımıza. Bu umut taciri, otizmi bitirdiğine dair aileleri kandırarak, köylerde demeç vererek, 'diyabeti, otizmi ben bitirdim' diyor. Bu kişiye ulaştım, telefonda görüşme yaptım. 'Doktorların yazdığı ilaçları ben yapıyorum. Diyabeti ve otizmi ben bitirdim' gibi iddialarda bulundu. 'Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz ?' dedim. Serum veriyorum, ilaç veriyorum dedi. 'Doktor musunuz?' dedim. 'Hayır' dedi. 'Eğer doktorculuk oynayacaksanız beni aramayın' şeklinde konuştu. Bu ilaçları nasıl veriyorsunuz dediğimde, 35 bin TL karşılığında 1 sene boyunca çocuğun durumuna göre verdiğini söyledi ve ağır vakaları seçtiğini söyledi. Buna istinaden ben sağlık bakanlığına durumu bildirdim. Sağlık Bakanlığı'ndan 'Bu kişinin tedavi uyguladığı yerleri tespit etmemiz gerekiyor, bilginiz var mı?' dediler. Bu şahsın cep telefonlarından, sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarına kadar hepsini yolladım" dedi.

Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü



"TÜM KAZANIMLARINI KAYBEDEN AİLELER VAR"

Otizm Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe; "Her şeyini bu sarmal içerisinde, bugüne kadar olan bütün kazanımlarını kaybeden aileler var. Bu şahıslar hakkında ülkemizde yüzlerce dava da açıldı. Hatta ceza alanlar da oldu. Ama isim değiştiriyorlar ve bir süre sonra tekrar ortaya çıkıyorlar. Az önce bahsettiğim son gündemdeki kişi. Daha önce de tabletle çocuğun kulağına kulaklık takarak otizmi 3 ayda bitirdiğini söyleyen kişiler vardı. Ciddi anlamda umut sattıkları için, çaresiz ailelerimizin de umuda ihtiyacı olduğu için bu yöntemlere başvuruyorlar. Ama ailelerimiz şunu unutuyorlar: Ben bu yolda yavaş yavaş ilerlemeyeyim, alternatife bir yöntem bulunsun ve iyileştirsin. Böyle bir şey mümkün mü sizce? Yani dünya neden yapmıyor bunu? Otizm 40-50 doğumda bir iken, neden dünyada bunu ortadan kaldırmıyorlar? Otizmde tedavi yöntemi önerebilecek tek kişi hekimler, psikiyatristler. Bu yoldan gitmeleri lazım ailelerin" ifadelerini kullandı.

"BU YÖNTEMLER ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Gökçe, yüksek ücretler karşılığında otizm hastalığını tedavi ettiğini iddia eden bu kişilere karşı, aileleri şu sözlerle uyardı: "Aileler imkanlarını çocuklarının eğitimi için kullansınlar. Paraları çok değerli. Hayat boyu paraları onlara gerekecek. Paralarını alternatif tedavi yöntemleri için harcamasınlar. Bir taraftan bu yöntemlerin dünyada ispatlanmış bilimsel temellere dayalı hiçbir kanıtı yok. Hatta bu yöntemler çocuklarında tamir edilemeyecek yaralar açacaktır. Bizim bildiğimiz bu yöntemlerle ortaya çıkan bir çok hastalık var. Epilepsi gibi. Ölüme kadar götüren hastalıklara sebep olabilirler. Çok dikkat etsinler."

HASTALIKLARA TEDAVİ BULDUĞUNU ÖNE SÜRÜYOR

Öte yandan tepki çeken bu kişi paylaştığı videolarda, doktor, eczacı ya da kimyager olmadığını kabul eden bu kişi otizm, diyabet ve çölyak hastalıklarını kendi bulduğu tedavi yöntemi ile bitirdiğini iddia ederek, sosyal medya üzerinden otizmli çocuk sahibi ailelere ulaşıyor. Bu kişinin yaptığı paylaşımlardan bir çok ilde bir çok aileye ulaştığı anlaşılıyor