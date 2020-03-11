Otizmli genci döven şüpheli tutuklandı

İstanbul Avcılar'daki Cihangir Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana gelen olayda O.M., kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i tartaklayarak dövdü.

Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken, olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şüpheli O.M. hakkında dün tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

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MERNİS KAYITLARINDAN ADRESİ ÇIKMADI

O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü ve ifadesi alındı. Şüphelinin, mernis kayıtlarında adresinin görülmediği, ailesinin yanında kaldığı ancak, babası veya ailesinden birisinin adına sabit bir fatura da bulunamadığı belirtildi.

TUTUKLANDI

O.M. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.