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Otizmli gençten 2 kilogramlık kitle çıkarıldı

Mardin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındaki otizmli Mehmet Ekinci'nin, 2 kilogram ağırlığında çeşitli nesneler yediği öğrenildi.

AA | 15.12.2018 - 11:21..
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Mardin'de yaşayan 14 yaşındaki otistik Mehmet Ekinci, ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle, kentteki bir hastaneye götürüldü.

Muayenenin ardından Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Ekinci'nin, burada yapılan kontrol ve tetkikleri sonucunda, karnında kitle tespit edildi.

HEMEN AMELİYATA ALINDI

Acil olarak ameliyata alınan çocuğun, mide ve bağırsağında plastik çay kaşığı, eldiven, poşet, kablo gibi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 kilogram ağırlığında  kitle çıkarıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Ekinci, tedavisinin ardından taburcu edilecek.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine tümör, kanser ve yabancı kitle şüphesi ile getirildiğini söyledi.

Otizmli gençten 2 kilogramlık kitle çıkarıldı

UZUN SÜREDİR ÇEŞİTLİ NESNELER YEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Tetkiklerde, hastanın midesinde ve ince bağırsağında ne olduğu bilinmeyen çok sayıda parçadan oluşan bir kitle tespit ettiklerini belirten Dörterler, "Tetkiklerden sonra hastayı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatta midesini ve ince bağırsağını tümüyle dolduran kitle bulduk. Hastanın uzun süredir yediğini düşündüğümüz kablo, eldiven, çay kaşığı, poşet gibi plastik muhtevadan oluşan yaklaşık 2 kilogram kitleyi çıkardık." dedi.

Dörterler, hastanın ameliyattan sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini ve gelecek hafta kendisini taburcu edeceklerini ifade etti.

Böyle vakalarla sık sık karşılaşmadıklarını belirten Dörterler, şöyle devam etti:

"Böyle hastalıklara birkaç yılda bir rastlıyoruz. Genelde saç, taş ve plastik yiyen psikolojik hastalığı olan hastalar var. Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ancak midede ve bağırsakta plastik malzeme olması çok rastladığımız bir durum değil.

Otizmli gençten 2 kilogramlık kitle çıkarıldı


ACİL AMELİYAT YAPMAK ZORUNDA KALDIK

Ben ilk defa böyle bir hasta ile karşılaşıyorum. Tabii bunları yıllarca uzun sürede yediği için midesini ve bağırsağını doldurmuş, en sonunda bu muhteva bağırsakta bir delik açmış ve kana karışmıştı. Bu nedenle acil ameliyat yapmak zorunda kaldık."

Çocuğun babası Servet Ekinci de, oğlunun otizmli olduğu için bakım evinde kaldığını, rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini dile getirdi.

Oğlunun mide ve bağırsağından, plastik malzemelerin çıkmasının kendilerini çok şaşırttığını aktaran Ekinci, çocuğunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Otizmli gençten 2 kilogramlık kitle çıkarıldı

Otizmli gençten 2 kilogramlık kitle çıkarıldı

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