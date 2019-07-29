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Otizmli kuzeni minik bebeği 6'ncı kattan aşağıya attı

Esenler'de 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atılan 2.5 yaşındaki bebek, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan bebek, tedavi altına alındı.

DHA | 29.07.2019 - 16:03..
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İstanbul Esenler'de annesi ile birlikte Menderes Mahallesi'ndeki teyzesinin yanına misafirliğe gelen 2.5 yaşındaki Yunus Efe Özay, çatı katında oturduğu sırada 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından bir anda 6'ncı kattan aşağıya atıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Küçük çocuk, herkesin şaşkın bakışları altında sokakta bulunan park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Yakınları tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, hemen tedavi altına alındı. Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

6. kattan atılan Yunus bebek otomobilin üzerine düştü İZLE

"ENGELLİ KUZENİ ATMIŞ"

Yunus Efe Özay'ı hastaneye yetiştiren Bedirhan Çolak, "Mahallenin köşesinde oturuyorduk. Bir anda yüksek gürültü sesi geldi. Bağırma sesleri olunca, aşağıya doğru koştuk. Teras kattan aşağıya, engelli kuzeni atmış. Çocuk arabanın üzerindeydi. Çocuğu öyle görünce, hemen arabamın başına koştum. Arabayı getirdim. O sırada ailesi aşağıya indi. Annesini arka koltuğa bindirdik. Bebeği kucağına verdik. Hızlı bir şekilde Bağcılar Devlet Hastanesi'ne yetiştirdik." dedi.

Otizmli kuzeni minik bebeği 6'ncı kattan aşağıya attı

"PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES GELDİ"

Bedirhan Çolak'a olay anında yardım eden Enes Ercan ise "Patlama sesi gibi bir ses geldi. Hemen baktık. Çocuk arabanın tavanındaydı. Bedirhan arabayı getirdi. Şu an durumu iyiye gidiyormuş. Tek temennimiz onun iyileşmesi." diye konuştu.

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