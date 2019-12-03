Oto kiralaması yapılan iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oto kiralaması yapılan iş yerinin sahibi Ahmet Ü. ve oğlu Ali Ü. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları Ersin Ö. ve M.E. arasında tartışma çıktı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ü. ve Ali Ü. ile Ersin Ö. silahla yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ü., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası kaçan şüpheli M.E.'nin polise teslim olduğu belirtildi.