1 Alişan: Çok pişmanım Ünlü şarkıcı Alişan, Demet Akalın'la yıllardır küs olduğu için pişman olduğunu yazdı.

2 Bu besinlerden tüm vitaminleri alabilirsiniz Herhangi bir ek vitamin almak istemiyor, ancak gün boyunca yeterli vitamin ve mineral aldığınızdan emin olmak mı istiyorsunuz? İşte tüm vitaminleri alabileceğiniz besinler!

3 Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, üstü ve ayakları kirli diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darbetti.

4 Otobanda tehlike saçan kamyon sürücüsü İzmit'te, kasasında taşıdığı malzemelerin yola savrulmasıyla, trafiktekileri tehlikeye sokan kamyon sürücüsünün görüntüleri kameraya yansıdı.

5 Asker eğlencesi yapan magandalar kamerada Ümraniye’de bir grup şahıs, asker uğurlaması yapmak için trafiğin aktığı yolu araçlarıyla kapattı. Yol ortasında yüksek sesle müzik dinleyip dans eden şahıslar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 Aynur Aydın'ın sahne tarzı Aynur Aydın, Kıbrıs’ta sevenlerinin karşısına çıktı.