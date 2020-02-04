İzmit'te seyir halinde ilerleyen bir kamyonun kasasından dökülen malzemeler yola saçılarak, trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.
O ANLAR KAMERADA
Kamyonetin, kasasındaki aşırı yükle hiçbir önlem alınmadan yolda ilerlediği o anlar ise başka bir sürücü tarafından, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Otobanda tehlike saçan kamyon sürücüsü
İzmit otobanda çekilen görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi. Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00